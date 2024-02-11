سماء إبراهيم تفجع بوفاة والدتها

ميرنا وليد - بيروت - فجعت الممثلة المصرية سماء إبراهيم صباح اليوم بوفاة والدتها، وكتبت سماء إبراهيم عبر حسابها : "أمي إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم الدعاء".

ولم تكشف بعد سماء إبراهيم عن تفاصيل الجنازة وموعد العزاء.

ومن ناحية أخرى، يعرض في هذه الأيام للممثلة سماء إبراهيم فيلم "مقسوم" في قاعات السينما، وتدور أحداث الفيلم حول 3 صديقات كان لديهن فرقة موسيقية في التسعينيات تدعى "أميتشي" وهي كلمة إيطالية تعني أصدقاء، لكنهن افترقن لمدة 30 عاما، وبسبب شاب وفتاة قررا في الاحتفال بفندق في أسوان أن يعيدا هذه الفرقة للأضواء من جديد.

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