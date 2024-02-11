بالفيديو: المطربة اليمنية أروى تتحدث عن التنمر الذي تعرضت له بسبب بشرتها

كشفت الفنانة اليمنية أروى عن تعرضها للتنمر خلال طفولتها وحياتها في المدرسة.
وقالت أروى خلال مقابلة تلفزيونية: “كانوا يستنقصون من اليمنيين ويعتبرونهم فقراء ولاجئين، مستخدمين عبارات مثل “يمني 41، 43” في إشارة إلى مقاسات الأحذية.
وأضافت: “كنت فتاة سمراء بشعر مجعد، ولم تكن هذه مواصفات الجمال في ذلك الوقت، وكانوا يُطلقون عليّ تعليقات سلبية مثل “أنتِ سودة”.
وتابعت: “كانوا يقولون لي “يا بنت أنتِ سودة ليه، متقفيش في الشمس أحسن تسمري”.
وأكملت: “كنت ضعيفة البنية وكانوا يقولون لي في مصر “أنتِ مسلوعة”. نشأت في بيئة جعلتني أشعر بأنني لست جميلة، وأن عليّ أن أخجل من نفسي”.
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