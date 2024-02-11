شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم تتصدر التريند بعد حقيبة صورة والدها والممثلة المفضلة لديها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة إيمي سمير غانم التريندات مؤخرًا بعدما زارت الأقصر للمرة الأولى في حياتها بصحبة زوجها الفنان حسن الرداد ضمن فعاليات مهرجان الأقصر، وخلال الندوة التي حضرتها هي وزوجها كشفت الكثير من الأمور الخاصة بها.

البداية حينما تم سؤال إيمي سمير غانم عن الممثلة المفضلة لديها في مجال الكوميديا لتؤكد أنها سهير البابلى قائلة: "هي نمبر وان بالنسبة لى في الكوميديا".



ايمي سمير غانم وحقيبة عليها صورة والدها

وبالنسبة للفيلم المفضل لها قالت: "فيلم زنقة ستات" أحبه بصفة خاصة، لا بسبب مشاركتى أنا وحسن الرداد فيه معاً، ولكن لأن كواليس العمل مميزة للغاية، كما أن الجمهور استقبله بشكل مميز".

وعن الأمنية التي تتمناها قالت ايمى سمير غانم : "أتمنى تقديم دور باللهجة الصعيدية، وأن أتقنها بصورة كبيرة، مثل أختى دنيا التي تميزت بها، وتنطقها بطلاقة".

كما تطرقت إيمي سمير غانم إلى والدها أيضاً بقولها : "أفتخر بأن والدى من أصول صعيدية، وهو أمر يسعدني للغاية".

إيمى سمير غانم لم تتصدر التريند بسبب تصريحاتها فحسب وإنما بسبب إطلالتها من البداية والحقيبة التي تميزت بصورة والدها سمير غانم.