شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة والدة الفنانة سما إبراهيم بمسجد العمرى.. والعزاء بالقائد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة سما إبراهيم، عن موعد جنازة وعزاء والدتها الراحلة الحاجة رشيدة علي التي رحلت صباح اليوم، حيث ستكون صلاة الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد العمري، وستشيع إلي مقابر عامود السواري بالإسكندرية، أما العزاء فسيقام بعد صلاة المغرب بالقاعة الخارجية بمسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل.

كانت الفنانة سما إبراهيم قد أعلنت عن وفاة والدتها عبر صفحتها الشخصية علي موقع الفيس بوك وكتبت : أمي.. إنا لله و إنا إليه راجعون.. ارجوكم .. الدعاء.

الفنانة سما إبراهيم درست التمثيل والإخراج وتخرجت في كلية الفنون الجميلة ثم درست النقد الفني بأكاديمية الفنون، كما درست في الدفعة الأولي بمركز الابداع الفني مع المخرج الكبير خالد جلال ، وآخر اعمالها المسرحية كانت مسرحية "الحفيد" علي المسرح القومي.