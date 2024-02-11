حقيقة عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب

القاهرة - سامية سيد - حالة من الجدل أثارتها الفنانة شيرين عبد الوهاب على وسائل التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا، بعدما تردد أخبار عن عودتها إلى زوجها الفنان حسام حبيب بعد طلاقهما مؤخرًا، وعلمنا من مصادرنا أنه حتى الآن لم تعد إلى حسام وكل ما تردد ليس له أى أساس من الصحة.

وبعد فترة استمرت حوالى 6 سنوات تم طلاق المطربة شيرين من حسام حبيب بشكل ودى، وذلك بعد فترة طويلة من الشائعات التي طالتهما في الفترة الأخيرة.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب تزوجت حسام حبيب في شهر أبريل عام 2018، وسبق أن انفصلت شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب في شهر ديسمبر عام 2021 بعد ثلاث سنوات من زواجهما.

شيرين عبد الوهاب احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها، حيث بدأت مشوارها الفنى منذ صغرها، إذ تتلمذت على يد المايسترو سليم سحاب بناء على نصيحة أحد مدرسيها الذى أقنع والدها بضرورة تنمية موهبتها الفنية بالذهاب لدار الأوبرا لصقل موهبتها مع سليم سحاب، وهو ما حصل بالفعل.

شيرين عبد الوهاب فى عام 2000 ظهرت مع المطرب محمد محيى فى دويتو غنائى بعنوان "بحبك"، ثم كانت انطلاقتها الحقيقية مع المنتج نصر محروس، الذى قرر أن ينتج ألبوما غنائيا مشتركا لها وتامر حسنى، بعنوان "فرى ميكس3"، والذى حقق نجاحاً كبيراً.

شيرين عبد الوهاب لم يتوقف نجاحها مع نصر محروس عند هذا الحد وإنما قدما معاً محطات مهمة في عمر شيرين عبد الوهاب، مثل "آه يا ليل" التي حققت نجاحا كبيرا عند طرحها، وكذلك ألبوم "جرح تانى" عام 2003.

شيرين عبد الوهاب، خلال نفس الفترة، دخلت مجال السينما، من خلال مشاركتها الفنان أحمد حلمى فى فيلم "ميدو مشاكل"، ورغم أنه أول تجاربها بالسينما إلا أنه حقق نجاحاً كبير.