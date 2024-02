شكرا لقرائتكم خبر عن كريستوفر نولان يحصل على جائزة نقابة المخرجين الأمريكية عن Oppenheimer والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل المخرج العالمى كريستوفر نولان على جائزة نقابة المخرجين الأمريكية DGAعن فيلمه Oppenheimer، وتعد هذه المرة الخامسة التي يترشح فيها نولان للجائزة، ولكنها المرة الأولى التي يحصل فيها على الجائزة.

وتم ترشيح نولان من قبل للجائزة عن أفلامه Memento في عام 2002، وThe Dark Knight في عام 2009، وInception في عام 2011، وDunkirk في عام 2018.

ويشير فوزه الأول بـ جائزة نقابة المخرجين الأمريكية إلى أن المخرج البريطاني سيحصل على جائزة أفضل مخرج في جوائز الأوسكار.



كريستوفر نولان وكيليان مورفى

تعد جوائز DGA أحد أفضل المقاييس لتحديد من سيفوز بجائزة أفضل مخرج في حفل توزيع جوائز الأوسكار، لم يكن هناك سوى ثماني مرات في تاريخ جوائز DGA اختلفوا فيها مع الفائز النهائي بجائزة الأوسكار لأفضل مخرج (1968، 1972، 1985، 1995، 2000، 2002، 2012 و2019).

تم تقديم الجائزة لنولان من قبل الفائزين بجائزة DGA للأفلام الطويلة العام الماضي، " Everything Everywhere All at Once " للمخرج دانييل شينرت ودان كوان.

نولان أبقى كلمته قصيرة على المسرح، معترفًا بقوة DGA في النضال من أجل حقوق صانعي الأفلام، وبالإضافة إلى ذلك، شكر نولان أقرانه على الفوز.

ومن بين رفاق نولان المتنافسين الليلة على جائزة أفضل مخرج، مارتن سكورسيزي عن فيلم Killers of the Flower Moon، وجريتا جيرويج عن فيلم Barbie، ويورجوس لانثيموس عن فيلم Poor Things، وألكسندر باين عن فيلم The Holdovers.

فاز نولان بالفعل أفضل مخرج في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب واختيار النقاد، تم ترشيحه أيضًا لجائزة BAFTA لأفضل فيلم وسيناريو مقتبس ومخرج.