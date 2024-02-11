صديق كيت ميدلتون يكشف تفاصيل عن آخر تطورات وضعها الصحي

غادرت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، “وندسور” للمرة الأولى منذ إجراء عملية جراحية في البطن، حيث ذكر أحد الأصدقاء أنها “في تحسن”.

وبعد قضاء أسبوعين في عيادة لندن لإجراء العملية التي لم يتم الكشف عنها، فهي الآن في إجازة نصف الفصل الدراسي مع الأمير وليام وأطفالهما الثلاثة في ساندرينجهام.

الملك تشارلز موجود أيضًا في ساندرينجهام بعد علاجه الأول من السرطان.

وخلقت المشاكل الصحيّة لكل من كيت وتشارلز أزمة للعائلة المالكة، حيث تمّ تشخيص إصابة تشارلز بنوع غير معروف من السرطان بعد العلاج الأولي لتضخم البروستات.

وقال صديق ميدلتون لصحيفة ديلي ميل: “كاثرين تتعافى بشكل جيد”.

وفي الوقت نفسه، قالت كينزي شوفيلد، مضيفة برنامج To Di For Daily، لشبكة Fox News Digital إن تعافي الأميرة كان سلسًا.

وأشارت شوفيلد: “لقد سمعت أن أميرة ويلز كانت تردّ على رسائل البريد الإلكتروني ولكن تم تنظيم كل شيء بحيث لا تطغى عليها أو تنزعج من الحوار الوارد”.

“كيت لا تخرق القواعد. سوف تتبع أوامر الطبيب ولا أتوقع أن أراها بصفة رسمية حتى عيد الفصح”.