دياب يبدأ تصوير دوره في مسلسله الجديد "مليحة"

ميرنا وليد - بيروت - بدأ الممثل المصري دياب تصوير مسلسله الجديد "مليحة" الذي يلعب بطولته في موسم رمضان المقبل 2024، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة.



يذكر أن دياب قدم العام الماضي مسلسل "تحت الوصاية" مع النجمة منى زكي، وشارك في بطولة العمل رشدي الشامي، خالد كمال، على صبحي، أحمد عبد الحميد، ومها نصار، وآخرون، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير .

وتجسد شخصية مليحة الممثلة الفلسـ طينية سيرين خاس، وتدور أحداث المسلسل حول قضيتها وقضية كل العرب، ومن المقرر أن تبدأ تصوير دورها خلال أيام، سيرين خاس ممثلة فلسطـ ينية ولدت في 22 تشرين الأول 1996 في غـ زة. نشأت في القاهرة وعمان. ظهرت في فيلم عَلَم للمخرج فراس خوري، والذي حصل على جائزة الجمهور وجائزة الهرم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42، ومن أبرز أعمالها بريد الياسمين (2020) والحرم (2022) .