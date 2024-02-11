سما إبراهيم تعلن موعد جنازة وعزاء والدتها الراحلة

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية سما إبراهيم، عن موعد جنازة وعزاء والدتها الراحلة التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، حيث ستكون صلاة الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد العمري، وسيتم تشييعها في مقابر عامود السواري بالإسكندرية، أما بالنسبة للعزاء فسيقام بعد صلاة المغرب بالقاعة الخارجية بمسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل.



ومن ناحية أخرى، يعرض في هذه الأيام للممثلة سماء إبراهيم فيلم "مقسوم" في قاعات السينما، وتدور أحداث الفيلم حول 3 صديقات كان لديهن فرقة موسيقية في التسعينيات تدعى "أميتشي" وهي كلمة إيطالية تعني أصدقاء، لكنهن افترقن لمدة 30 عاما، وبسبب شاب وفتاة قررا في الاحتفال بفندق في أسوان أن يعيدا هذه الفرقة للأضواء من جديد