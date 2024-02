إليزابيث هيوستن بدأت الغناء في الكنيسة ومن ثم دخلت عالم الفن من أوسع أبوابه .. وتوفت عام 2011 في ظروف غامظة

ميرنا وليد - بيروت - تصادف اليوم ذكرى وفاة النجمة العالمية إليزابيث هيوستن التي ولدت من عائلة موسيقية في 9 آب 1963، في نيوارك، نيوجيرسي، وهي ابنة سيسي هيوستن (إميلي لي درينكارد قبل الزواج) وجون راسل هيوستن الابن، وابنة عم النجمة الغنائية ديون وارويك.



بدأت الغناء في جوقة كنيستها، كنيسة الأمل الجديد المعمدانية في نيوارك، عندما كانت طفلة صغيرة وبحلول سن 15 عامًا كانت تغني غناءًا احترافيًا مع والدتها في أغنية شاكا خان الناجحة عام 1978، "أنا كل امرأة". واصلت تقديم غناء مساند لكل من لو راولز وجيرمين جاكسون ووالدتها وعملت لفترة وجيزة كعارضة أزياء، وظهرت على غلاف مجلة Seventeen في عام 1981.

بدأت العمل كمغنية مميزة لفرقة الفانك ماتريال ومقرها نيويورك، وكانت جودة عملها الصوتي معهم هي التي جذبت انتباه شركات التسجيل الكبرى، بما في ذلك أريستا التي وقعت معها في عام 1983 وحيث مكثت هناك. بقية حياتها المهنية.

صدر ألبومها الأول "ويتني هيوستن" في عام 1985 وأصبح الألبوم الأكثر مبيعًا لفنانة لأول مرة. تم إصدار العديد من الأغاني الفردية، بما في ذلك "Saving All My Love For You"، و"How Will I Know"، و"You Give Good Love"، و"The Greatest Love of All"، من الألبوم، مما جعلها تنضم إلى فرقة البيتلز. بفوزه على سبعة أرقام متتالية في الولايات المتحدة. باع الألبوم نفسه 3 ملايين نسخة في عامه الأول في الولايات المتحدة واستمر في بيع 25 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، وفازت بأول جائزة جرامي من أصل ستة.

ألبوم المتابعة لعام 1987، "ويتني"، والذي تضمن الأغاني الناجحة "Where Do Broken Hearts Go" و"I Wanna Dance With Somebody"، اعتمد على نجاحها ولكن فيلم عام 1992 The Bodyguard (1992) هو الذي حسم مكانها. كواحد من الفنانين الأكثر مبيعًا في كل العصور. في حين أن الفيلم نفسه وأدائها فيه لم يحظوا بإشادة كبيرة، إلا أن ألبوم الموسيقى التصويرية وغلافها لأغنية دوللي بارتون "I Will Always Love You" تصدرت قوائم الأغاني الفردية والألبومات لأشهر وبيعت 44 مليون نسخة حول العالم.

في نفس العام تزوجت من مغني الإصدار الجديد السابق بوبي براون وأنجبت منه طفلتها الوحيدة، ابنتهما بوبي كريستينا براون في مارس 1993. وفي هذا الوقت تقريبًا بدأ تعاطيها للمخدرات الموثق كثيرًا وبحلول عام 1996 أصبحت مستخدمًا يوميًا.

حظي ألبومها "My Love Is Your Love" عام 1998 بمراجعة جيدة ولكن تعاطي المخدرات بدأ يؤثر على سمعتها وذكرت التقارير الصحفية في ذلك الوقت أنه أصبح من الصعب العمل معها، هذا إذا ظهرت على الإطلاق. لقد تم استبعادها من الأداء في حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الثاني والسبعين (2000) لأنها كانت "خارج نطاقها" أثناء التدريبات. كان وزنها يتقلب بشكل كبير، فقد كانت نحيفة جدًا في حفل تكريم "مايكل جاكسون" عام 2001 لدرجة أن شائعات انتشرت في اليوم التالي عن وفاتها، وبدأ صوتها يخذلها. تم قبولها مرتين في مركز إعادة التأهيل وأعلنت أنها خالية من المخدرات في عام 2010 لكنها عادت إلى مركز إعادة التأهيل في مايو 2011.

لاقى ألبوم عودتها "I Look To You" عام 2009 استحسانًا وبيعًا جيدًا، لكن العروض الترويجية ما زالت مشوبة بصوتها الضعيف. كان أدائها التمثيلي الأخير في سباركل (2012) (طبعة جديدة لفيلم 1976 سباركل (1976)) الذي صدر بعد وفاتها.

تم العثور عليها ميتة في غرفة فندق بيفرلي هيلز في 11 شباط 2012