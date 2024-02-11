ميرنا وليد - بيروت - نشرت الشركة المنتجة لمسلسل " العتاولة "، بوسترات مسلسل "العتاولة" لأحمد السقا وطارق لطفي، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2024 .

وظهر طارق لطفي على البوستر، أصلع الرأس تمامًا وبشارب، للمرة الأولى في أدواره، بينما ظهر السقا بشعر مكثف .

يُذكر أن مسلسل "العتاولة"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين أحمد السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة فستكون حبيبته وهو مسلسل من 30 حلقة ويشارك في بطولته زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

ويستكمل في هذه الأيام فريق عمل مسلسل "العتاولة" تصوير مشاهد المسلسل في لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر إليكم اللوك الرسمي لـ أحمد السقا وطارق لطفي في مسلسلهما الجديد " العتاولة " - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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