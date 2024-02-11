الحصاد .. أبرز وأهم أنشطة وزارة الثقافة في أسبوع

ياسر رشاد - القاهرة - افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، معرضًا للفنون التشكيلية، بجاليري بيكاسو، بعنوان "أثير الأرض"، للفنانة التشكيلية نازلي مدكور، وذلك بحضور الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وعدد من الفنانين والمبدعين والمفكرين.

● مبيعات إصدارات قطاعات وزارة الثقافة تتجاوز 650 ألف نُسخة بالدورة 55 بمعرض القاهرة الدُولي للكتاب:

نيفين الكيلاني: الإقبال الجماهيري الكبير على إصدارات قطاعات وزارة الثقافة يكُلل جهود القائمين على مشروع النشر بالوزارة ويُجسد وعي الجمهور بأهمية المعرفة.

شهدت أجنحة قطاعات وزارة الثقافة المشارِكة بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 - الذي اختتمت فعالياته أمس- إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، انعكس بشكل ملحوظ على المبيعات، والتي تجاوزت 650 ألف نُسخة، وهو رقم قياسي غير مسبوق.

● معرِض القاهرة الدُولي للكتاب يختتم نسخته الـ55 مُسجلًا عدد الزوار الأكبر في تاريخه بقرابة 5 ملايين زائر:

نيفين الكيلاني: الأرقام القياسية المتفردة للمعرض انعكاس لريادته إقليميًا ودوليًا

أسدل الستار على فعاليات الدورة 55 لمعرِض القاهرة الدُولي للكتاب، مُسجلًا قرابة 5 ملايين زائر مُحققًا بذلك الإقبال الجماهيري الأكبر في تاريخه، منذ انطلاق دورته الأولى، حيث بلغ إجمالي عدد زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، خلال 12 يومًا من استقبال الجمهور، نحو 4,785,539 زائرًا.

● وزيرة الثقافة تُسلم جوائز الفائزين بمسابقات معرض القاهرة الدُولي للكتاب في نسخته الـ55

سلمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، جوائز الدورة 55 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب 2024، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ورئيس اتحاد الناشرين المصريين سعيد عبده، ورئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد، وذلك بالقاعة الدولية "ضيف الشرف" في مركز مصر للمعارض الدولية.

● وزيرة الثقافة تُعلن اختيار سلطنة عمان ضيف شرف معرض القاهرة الدُولي للكتاب في دورته الـ56

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن اختيار سلطنة عمان، ضيف شرف النسخة المقبلة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، وذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي أُقيم باليوم الختامي، لفعاليات الدورة 55 للمعرض، حيث شهدت، مراسم تسليم راية ضيف شرف المعرض من السفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج بالقاهرة، للسيد خليفة بن راشد الشامسي، الوزير المفوض نائب رئيس بعثة سلطنة عمان بالقاهرة.

● وزيرا الثقافة والشباب والرياضة يشاركان بجلسة "مستقبل وتنمية النشء والشباب بمصر" في معرض القاهرة للكتاب:

استضاف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، فعاليات الجلسة الحوارية التي تناولت "مستقبل تنمية النشء والشباب بمصر"، التى شارك فيها الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجيريمي هوبكنز، ممثل اليونيسف في مصر، والعديد من قيادات وزارة الرياضة، وذلك بقاعة ضيف الشرف بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

● وزيرة الثقافة تشهد ندوة "مستقبل الدور المصري في القضية الفلسطينية" ضمن فعاليات "يوم فلسطين" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 55

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الندوة التثقيفية التي أقيمت ضمن فعاليات "يوم فلسطين"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 55، وتناولت دور مصر المحوري، ومواقفها التاريخية إزاء القضية الفلسطينية، التي شارك فيها الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، واللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور جمال عبدالجواد، عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، والدكتور محمد أبو مطر، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الأزهر -فلسطين-، والدكتور صبحي عسيلة، عضو الهيئة الاستشارية ورئيس قسم الرأي العام بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية.

● وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات "يوم فلسطين" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب من جناح الطفل وتشيد بالمشاركة الفلسطينية

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات "يوم الثقافة والتراث الفلسطيني"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 55، والذي نظمته وزارة الثقافة المصرية، دعمًا للقضية الفلسطينية، وتبيانًا للدور المصري ومواقفه التاريخية، إزاء حل القضية، شملت اليوم افتتاح معرض "فلسطين في عيون أطفال مصر"، وورش حكي عن القضية الفلسطينية، ورسم للمسجد الأقصى، بقاعة الطفل، نظمها المركز القومي لثقافة الطفل، أعقب ذلك عرض لفريق "عباد الشمس" الفلسطيني، والذي تغنى بعدد من أغاني التراث الفلسطيني، وسط تشجيع رواد المعرض، إلى جانب العديد من الفعاليات على مدار اليوم.

● وزيرة الثقافة تستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمعرض القاهرة

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلانيّ، وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 55، حيث تفقدوا عددًا من الأجنحة، والمبادرات التابعة للوزارتين بالمعرض، ومنها أجنحة "حلايب وشلاتين -التابع للهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة-، هيئة الكتاب، حياة كريمة، المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، ومبادرة وعي".

● وزيرة الثقافة تشهد وقائع الإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية لمسابقة ترجمة الأدب الروائي المكسيكي بالتعاون بين القومي للترجمة وسفارة المكسيك.

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والسفيرة روزاورا ليونورا رويدا جوتيريز، سفيرة المكسيك لدى القاهرة، وقائع الإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية لمسابقة ترجمة الأدب الروائي المكسيكي من الإسبانية إلى العربية، التي ينظمها المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بالتعاون مع سفارة دولة المكسيك في القاهرة وذلك خلال الندوة التي أقيمت بالقاعة الدولية "قاعة ضيف الشرف"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 55، لمناقشة العمل الأدبي "الكتاب البري" للكاتب المكسيكي خوان بيورو.

● وزيرة الثقافة تفتتح معرض "ألعاب العقل" للفنان وليد قانوش

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، معرض الفنان وليد قانوش الذي يقيمه بجاليري ياسين تحت عنوان "ألعاب العقل" بحضور كوكبة من الفنانين والنقاد.

● وزيرة الثقافة تفتتح معرِض "فانتازيا السيريالية" لوليد عوني بجاليري بيكاسو

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، معرض "فانتازيا السيريالية"، للفنان وليد عوني، الذي يستمر حتى 22 فبراير الجاري ، بجاليري بيكاسو .

● انطلاق فعاليات الملتقى الخامس عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالوادي الجديد ضمن مشروع "أهل مصر"

شهدت محافظة الوادي الجديد، انطلاق فعاليات الملتقى الخامس عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالمحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ويستضيف 143 سيدة وفتاة من المحافظات الحدودية "أسوان، مطروح، شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد"، بجانب سيدات وفتيات مدينة الأسمرات بالقاهرة، وتستمر فعالياته حتى 12 فبراير الجاري، ويتضمن عددًا من اللقاءات والندوات التثقيفية والورش التدريبية والزيارات الميدانية.

● استعدادًا للعام المسرحي الجديد خالد جلال يناقش خطة بيت المسرح تمهيدًا للعرض على وزيرة الثقافة

عقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، اجتماعًا مع مديري الفرق التابعة للبيت لمناقشة خطة الإنتاج للعام الحالي لعام ٢٠٢٤.

● انطلاق أولى فعاليات "منتدى القاهرة الثقافي" بمركز الإبداع

انطلقت أولى فعاليات "منتدى القاهرة الثقافي"، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، تحت عنوان " الترجمة.. جسر الثقافات ... قراءات شعرية بعدة لغات" بقاعة سينما الهناجر في ساحة الأوبرا.

● الأوبرا تطلق المشروع الفنى 100 سنة غنا والحجار يستعرض أعمال عبد الوهاب فى انطلاق المشروع

الحلو ضيف شرف افتتاح مشروع 100 سنة غنا

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عقدت دار الأوبرا المصرية، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن تفاصيل المشروع الفني "100 سنة غنا" والذى تنطلق أولى فعالياته احتفالًا بعيد الحب يوم 14 فبراير على المسرح الكبير، بحضور الدكتور خالد داغر، رئيس الأوبرا، الفنان الكبير علي الحجار، المخرج عصام السيد والكاتب الصحفي أيمن الحكيم.

● ختام فعاليات المرحلة الرابعة من مسرح «المواجهة والتجوال» في قنا

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، فعاليات المرحلة الرابعة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال بقنا والذى تنظمه وزارة الثقافة واختتم بالعرض المسرحي ” أكتوبر الذهبى” الذي أقيم على مسرح قصر ثقافة قنا ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

● قافلة القومي لثقافة الطفل "عيالنا" تتوجه لمحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، توجهت قافلة المركز القومي لثقافة الطفل "عيالنا" إلى محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا وذلك ضمن برنامج وزارة الثقافة للعدالة الثقافية في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، والهادفة لتوصيل الخدمة الثقافية للأطفال في كل محافظات الجمهورية، بخاصة المناطق النائية.

● القومي للترجمة يعلن أسماء الفائزين بجوائزه السنوية

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قائمة الفائزين بجوائز المركز القومي للترجمة في دورتها الثانية، ومنها جائزة جابر عصفور للترجمة في مجال الآداب والدراسات النقدية وجائزة سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم جائزة جمال حمدان للترجمة في مجال الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية وجائزة الشباب.