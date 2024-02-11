المخرج حسن بنجلون من الأقصر: مصر صنعت الأرضية الفنية والثقافية والأدبية لعوالم الإبداع

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب المخرج المغربي حسن بنجلون، عن تقدير للسينما المصرية والسينمائيين المصريين، مؤكدًا أنها المدرسة الأم للسينما، وعن السينمائيين الذين تأثر بهم في مصر، قال "بنجلون": "أحببت يوسف شاهين وداود عبد السيد ورضوان الكاشف، وبشكل عام فقد تعلمنا في المغرب العربي من السينما المصرية الكثير، بل وتربينا عليها، مصر صنعت لنا الأرضية الفنية والثقافية والأدبية التي نشأنا عليها وسرنا من بعدها نطرق عوالم الإبداع، كما أن مصر ساعدت عدة دول في أن يكون لديها سينما".

وأشار بنجلون إلى أن السينما المصرية مازالت تقدم أعمالا رائعة، وما زالت لها ريادتها الفنية في المنطقة، مشيرا إلى أنه شاهد أحدث أفلام النجمة منى زكي "رحلة 404" والذي عرض في المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ووجد فيه جرأة، مشددا على أن الجرأة ضرورة في العمل الفني، ومهمة لكي يتفاعل معه الجمهور".

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأحد؛ لتكريم المخرج حسن بنجلون، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورتها الثالثة عشرة، بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، وأدارت الحوار الإعلامية المغربية وفاء مراس.

