فيديو| إيمي سمير غانم من الأقصر: فخورة إن والدي صعيدي

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت الفنانة إيمي سمير غانم، عن سعادتها بزيارة الأقصر، على هامش تكريمها وزوجها الفنان حسن الرداد بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ13، قائلة: "أنا مبسوطة إن الأقصر بلد مصرية، هي بلد جميلة جدًا، وأهلها طيبين".

وقالت النجمة إيمي سمير غانم: "هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها مدينة الأقصر، ولم اعتد تلك الأجواء لكنني سعيدة لوجودي هنا"، وتحدثت إيمي عن تأثير والدها النجم سمير غانم فيها فنيًا، قائلة: “والدي قامة كبيرة وأحبه وفي أغلب الأوقات أتحدث مثله، وكل من حولي يقولون لي إنني نسخة منه حينما أتحدث، وهو أمر يسعدني”، مشيرة إلى أن والديها تركا لها محبة كبيرة، وهما متوغلان بداخلها، وداخل كل من يحبهما.

وأكدت إيمي، أنها تحب كل أفلامها، وكل الأعمال التي قدمتها قريبة منها، موضحة: "أحب فيلم "زنقة ستات" للغاية، ليس لوجود حسن الرداد معها فقط، ولكن لأن المزاج العام للفيلم كان رائعًا".

أما عن أقرب ممثلة كوميدية لها، كشفت النجمة إيمي سمير غانم، أن النجمة الراحلة سهير البابلي أكثر الممثلات اللاتي يجعلونها تضحك من قلبها، مشيرة إلى أنها مرتبطة بها للغاية، قائلة: "أعشق سهير البابلي وهي نمبر وان، وهناك كوميديانات كثيرات تُضحكني لكنها أقربهن لقلبي".

واختتمت إيمي حديثها، أنها تتمنى تقديم بطولة مسلسل صعيدي، وقالت: "كان هناك مشروع من قبل ولكنه لم يكتمل، وإذا عرض عليّ تقديم عمل صعيدي فيما بعد لن أتردد وسوف أذاكره جيدًا". وتابعت: "شقيقتي دنيا تعرف اللهجة الصعيدي وتتقنها بشكل جيد، كما أنني فخورة أن والدي من أصول صعيدية".

