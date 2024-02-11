حمادة شعبان: كوميديا السينما المصرية لها مكانة مميزة في قلوب العرب

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد الفنان حمادة شعبان بكوميديا السينما المصرية مؤكدًا بأن لها مكانة كبيرة في قلوب الشعوب العرببية بداية من أفلام الأبيض والأسود من جيل العظماء وحتى يومنا الحالي ولم تفشل كوميديا السينما المصرية في إدخال السعادة في كل بيت بالوطن العربي.

وأوضح شعبان علي بأن الفن المصري بكل أنواعه نجح أن يلفت اتجاه أنظار الكبير والصغير في الوطن العربي فحتى وقتنا الحالي والأعمال الكوميدية المصرية تذاع على القنوات العربية في كل الدول بالإضافة إلى المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي فلا زال النجم إسما عيل ياسيط هو أسطورة الكوميديا لدى الكثير من العرب.

وأشار حماة شعبان على أن النجوم المصريين على مر العصور بداية من نجوم الأبيض والأسود من الفنان علي الكسار والنجم إسماعيل ياسين وأنور وجدي ورشدي أباظة وعبدالسلام عطاالله وثلاثي أضواء المدينة مرورًا بنجوم السبعينات والثمانينات من عادل إمام ونور الشريف والنجم سمير صبري وصولًا إلى فنانين هذا العصر الفنان أحمد عز وأحمد مكي ومحمد رمضان وعمرو سعد وباقي النجوم الكبار الذين حافظوا على مسيرة السينما والفن المصري.