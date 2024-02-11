الليلة.. عمرو الليثي يستضيف أول ثنائي في الوطن العربي يعزف على عود واحد

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي أول ثنائي في الوطن العربي بيعزفوا علي العود، غسان ودينا يعزفان معا علي العود، في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الاحد علي شاشة قناة الحياة.

وتتناول الحلقة الحديث عن بدايتهما الفنية ومن اين جاءت الفكرة، ونجاحهما وأنهما مرشحين لدخول موسوعة جينيس بسبب قدرتهما علي العزف معا لساعات طويلة حيث العزف علي عود واحد لمدة تزيد عن الثلاث ساعات.

كما يتحدثا عن حياتهما الخاصة وزواجهما والعديد من الكواليس الخاصة بهما، وفي نفس الحلقة يستضيف الليثي الشيخ أيمن والشيخ صلاح الجمل وحديث عن المعاني الخفية وراء الحكم العطائية واهمية شكر الله علي النعم.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الاحد علي شاشة الحياة.