شاهد راغب علامة يرقص مع عروسين في حفل زفاف بجدة

انتشر مقطع فيديو على موقع “إكس” يُظهر المطرب اللبناني راغب علامة وهو يحيي حفل زفاف في مدينة جدة.

ويظهر الفيديو تجمع عدد من أفراد عائلة العروس والعريس حول راغب علامة، حيث استمتعوا بأدائه لإحدى أغانيه وتراقصوا معه في أجواء الحفل.

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