أحدث جلسة تصوير لـ نسرين طافش بمناسبة عيد الحب.. والجمهور: قمر وملكة جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "وضع عيد الحب الدرامي".

وظهرت نسرين، بـ بدلة باللون الأحمر. وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "أناقة وجمال، قصة شعر غير شكل حبيت، كل عيد حب وانتي الحب، قمر، ملكة جمال كل مكان".

يذكر أن نسرين طافش تشارك في مسلسل "بدون مقابل" بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد.

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