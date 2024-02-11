16 فبراير.. أحمد سعد يستعد لإحياء حفل غنائي في جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل غنائي، ومن المقرر إقامته يوم 16 فبراير الجاري في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشر الحساب الرسمي للشركة المنظمة، الملصق الدعائي للحفل عبر موقع "إنستجرام"، وعلق: "الفنان أحمد سعد حيولع الأجواء، في جدة وعلى البحر، تطرح التذاكر غدًا".

وشارك الفنان أحمد سعد مؤخرًا بالعديد من الفعاليات الغنائية في "موسم الرياض".

يذكر أن أحمد سعد يحيي حفلًا غنائيًا في قطر اليوم 11 فبراير على المسرح المكشوف "كاتارا".

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