فن ومشاهير

16 فبراير.. أحمد سعد يستعد لإحياء حفل غنائي في جدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل غنائي، ومن المقرر إقامته يوم 16 فبراير الجاري في مدينة جدة بالمملكة العربية .

ونشر الحساب الرسمي للشركة المنظمة، الملصق الدعائي للحفل عبر موقع "إنستجرام"، وعلق: "الفنان أحمد سعد حيولع الأجواء، في جدة وعلى البحر، تطرح التذاكر غدًا".

وشارك الفنان أحمد سعد مؤخرًا بالعديد من الفعاليات الغنائية في "موسم الرياض".

يذكر أن أحمد سعد يحيي حفلًا غنائيًا في قطر اليوم 11 فبراير على المسرح المكشوف "كاتارا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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