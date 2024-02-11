بـ"الأزرق".. إلهام شاهين تتألق في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجدها في مهرجان بغداد السينمائي الدولي.

وظهرت إلهام بفستان أنيق باللون الأزرق، وعلقت: "مهرجان بغداد السينمائي الدولي".

وانهالت عليها تعليقات المتابعين، وجاءت كالتالي: "ما شاء الله شكلك حلو أوي، كبرتي ولسة جميلة، طلة شتوية راقية، جميلة ومنورة دائما، زي القمر".

يذكر أن أخر أعمال إلهام شاهين مسلسل "ألفريدو" بطولة أحمد فهمي، ندا موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد.

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