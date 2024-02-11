شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسى بعد أزمته الصحية الأخيرة: شكرًا يا شدة أظهرتى معادن الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان علاء مرسى عن شكره وامتنانه لحالة الود والحب التي أحاطت به من كل أصدقائه وأحبائه وجمهوره أثناء محنتة المرضية الأخيرة وفي تصريح لـ ”الخليج 365” قال علاء مرسى: ألف حمد وشكر لله لأن حب الناس ده نعمة كبيرة جدًا من الله عز وجل وشعرت بالحب وقت المرض وفعلاً أشكر الشدة التي أظهرت معادن الناس معايا".

وأشار إلى أنه الآن أفضل وصحته جيدة وسوف يستأنف حياته الطبيعية في الحياة، ووجه الشكر لكل أصدقائه ومحبيه الذين قاموا بزيارته أو قاموا بالاتصال تليفونيًا به ولكل من دعا له بالشفاء.

محمد أمام وعلاء مرسى

وكان الفنان علاء مرسى شارك مؤخرا فى فيلم "أبو نسب" مع النجم محمد إمام، وصرح لـ"الخليج 365" بأنه سعيد للغاية بتعاونه مع النجم محمد إمام في فيلم "أبو نسب" مشيرًا إلى أنه يجسد شخصية أحد افراد عصابة ماجد الكدوانى والد ياسمين صبرى في أحداث الفيلم.

وأضاف مرسى أن محمد إمام نجم كبير ونجم شباك له وزنه، وأنه سعيد للغاية أن تعاون معه في الفيلم، لافتًا إلى أن محمد إمام ممثل محترف ومحترم في نفس الوقت، يعلم قيمة الممثلين معه، ويتعامل بكل حب وود مع الجميع، ونعمة التربية الزعيم عرف يربى بصحيح.