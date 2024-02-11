بوسترات أبطال مسلسل "صيد العقارب".. صور

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة Watch it الرقمية لـ مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

ونشرت المنصة عبر صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك بوسترات أبطال العمل ومنهم الفنان رياض الخولى ومحمد علاء وسيمون واحمد ماهر .



غادة عبد الرازق



محمد علاء



احمد ماهر



رياض الخولى



سيمون

وتواصل النجمة غادة عبد الرازق تصوير مسلسلها الجديد "صيد العقارب" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ تراهن على العمل للمنافسة بقوة في رمضان هذا العام، وتقدم دراما اجتماعية مليئة بالتشويق خلال صراع تقوده امرأة بين عائلتي ضرغام والغول بعد سنوات طويلة من الصداقة والمحبة.

وتحدثت غادة عبد الرازق عن المسلسل وقالت: "عمل مختلف واكتشفت إن مؤلفه دكتور باهر دويدار كتبه من 10 سنين بالظبط، أما اتكلمنا وقلتله عايزين نعمل حاجة اجتماعية زي مسلسلات زمان أرابيسك وليالى الحلمية اللى المجتمع بيحب يتفرج عليها وبتكون اجتماعية فحكالى الفكرة".

وأضافت غادة عبد الرازق: "أما بقعد أسرح في وشوش زملائى الفنانين اللى معايا في صيد العقارب بفرح جدا، وأقول إيه الحلاوة دي كلهم ممثلين عظماء وكبار مركزين علشان نعمل حاجة كويسة فقط".

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.