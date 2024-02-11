شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات نادي السينما المستقلة بمسرح الهناجر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر مساء أمس السبت فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وعرض كل من الفيلم الروائى القصير "الاختيار" إخراج البرت جميل والذي يناقش هوس أحد الشباب بإستخدام السوشيال مديا ومايترتب عليه من آثار سلبية، والفيلم الروائى القصير "فومو" إخراج حاتم قناوى والذي يناقش مدى تأثير السوشيال مديا على الأشخاص وما يترتب عليه من آثار سلبية على الأسرة، والفيلم التسجيلى "يوم طلعتله شمس" إخراج سليمان حمزة والذي يناقش بشكل توثيقى عن حياة الصيدين وظروف تعايشهم مع البيئة المحيطة، والفيلم الروائى "مرار بطعم الشيكولاتة" إخراج مصطفى وفيق والذي يناقش مشكلة التنمر الوظيفى.



فعاليات نادي السينما المستقلة فعاليات نادي السينما المستقلة



فعاليات نادي السينما المستقلة فعاليات نادي السينما المستقلة



فعاليات نادي السينما المستقلة

وعقب عرض الأفلام اقيمت ندوه أدارها الناقد السينمائى أحمد عسر وتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، السبت الثانى من كل شهر، ويشرف علية فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.