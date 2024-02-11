تشييع جثمان والدة الفنانة سما إبراهيم من مسجد العمري بالإسكندرية.. صور

القاهرة - سامية سيد - شيعت الفنانة سما إبراهيم جثمان والدتها اليوم الأحد، من مسجد العمرى فى منطقة اللبان فى محافظة الإسكندرية، عقب صلاة الجنازة إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بعمود السوارى.

وأعلنت الفنانة سما إبراهيم وفاة والدتها عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيس بوك وكتبت : أمى.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجوكم.. الدعاء.

الفنانة سما إبراهيم درست التمثيل والإخراج وتخرجت فى كلية الفنون الجميلة ثم درست النقد الفنى بأكاديمية الفنون، كما درست فى الدفعة الأولى بمركز الابداع الفنى مع المخرج الكبير خالد جلال، وآخر اعمالها المسرحية كانت مسرحية "الحفيد" على المسرح القومى.

جدير بالذكر أن الفنانة سماء إبراهيم احتفلت مؤخرًا بطرح "رحلة 404" الذى تشارك فى بطولته مع النجمة منى زكى، وعدد كبير من الفنانين بينهم: محمد فراج، محمد ممدوح، محمد علاء، شيرين رضا، وحسن العدل، إخراج هانى خليفة، تأليف محمد رجاء.