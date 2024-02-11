كريستوفر نولان يحصل على جائزة نقابة المخرجين الأميركية  DGA عن فيلمه Oppenheimer

ميرنا وليد - بيروت - حصل المخرج الأميركي كريستوفر نولان على جائزة نقابة المخرجين الأميركية DGA عن فيلمه Oppenheimer، و بذلك تصبح هذه المرة الخامسة التي يترشح فيها نولان للجائزة.



وتم ترشيح نولان من قبل للجائزة عن أفلامه Memento في عام 2002، و The Dark Knight في عام 2009، و Inception في عام 2011، و Dunkirk في عام 2018.

و قال نولان كلمة قصيرة على المسرح، معترفًا بقوة DGA في النضال من أجل حقوق صانعي الأفلام، و بالإضافة إلى ذلك، شكر نولان أقرانه على الفوز.