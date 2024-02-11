ميرنا وليد - بيروت - حصل المخرج الأميركي كريستوفر نولان على جائزة نقابة المخرجين الأميركية DGA عن فيلمه Oppenheimer، و بذلك تصبح هذه المرة الخامسة التي يترشح فيها نولان للجائزة.
وتم ترشيح نولان من قبل للجائزة عن أفلامه Memento في عام 2002، و The Dark Knight في عام 2009، و Inception في عام 2011، و Dunkirk في عام 2018.
و قال نولان كلمة قصيرة على المسرح، معترفًا بقوة DGA في النضال من أجل حقوق صانعي الأفلام، و بالإضافة إلى ذلك، شكر نولان أقرانه على الفوز.
كانت هذه تفاصيل خبر كريستوفر نولان يحصل على جائزة نقابة المخرجين الأميركية DGA عن فيلمه Oppenheimer لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.