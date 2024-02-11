الأوبرا تعلن نفاذ تذاكر أول عروض 100 سنة غنا

ياسر رشاد - القاهرة - تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع النجم علي الحجار، اولى فعاليات المشروع الفنى 100 سنة غنا فى الثامنة مساء الاربعاء 14 فبراير على المسرح الكبير، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وبمناسبة عيد الحب.

وقد اعلنت دار الاوبرا المصرية نفاذ تذاكر الحفل مما يؤكد تطور الوعى الفنى للمجتمع والرغبة فى الاطلاع على نوادر التراث الموسيقى والغنائى المصرى والعربى الذى يعد احد مفردات الهوية .

يشار ان اول عروض 100 سنة غنا يضم مختارات من اهم واشهر اعمال موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب منها كان اجمل يوم ، خايف اقول ، يا ورد مين يشتريك ، عاشق الروح ، يا مسافر وحدك وغيرها الى جانب معلومات وتسجيلات نادرة فى شكل غنائى درامى استعراضى من اخراج عصام السيد.

اعداد الكاتب الصحفى ايمن الحكيم ويشارك خلاله ضيف الشرف النجم محمد الحلو ، ميدو عادل ونجوم الاوبرا للموسيقى العربية احمد عفت ، نهاد فتحى ، اسماء كمال بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام جبر وتصميم الاستعراضات رجوى حامد ، الديكور محمد الغرباوى والاضاءة ياسر شعلان وشاشات محمد عبد العظيم .

جدير بالذكر ان المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول اهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف الى تاكيد ريادة مصر الفنية في مجال الموسيقى و الغناء وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث الموسيقى العربى والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.