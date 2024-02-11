شكرا لقرائتكم خبر عن من طوكيو إلى لوس أنجلوس.. تايلور سويفت تصل لمؤازرة صديقها فى Super Bowl والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن وصول النجمة العالمية تايلور سويفت، إلى لوس أنجلوس الأمريكية لحضور حفل Super Bowl ومؤازرة صديقها ترافيس كيلسي لاعب فريق كانساس سيتي تشيفز، المقرر لها اليوم 11 فبراير، على ملعب أليجيانت في لاس فيجاس الأمريكية.

ووفقاً لصحيفة Deadline Hollywood، فإن "سويفت" عادت من طوكيو بعد جولتها الغنائية Eras Tour في اليابان، لحضور حفل Super Bowl LVIII والمقرر ان يؤدي فيها النجم العالمي آشر.

وكانت قد تعالت الأسئلة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة حول اذا كانت "سويفت" ستحضر الحفل لمؤازرة صديقها ام لا بعد الانتهاء من جولتها الغنائية في اليابان وفوز فريق كانساس سيتي تشيفز على فريق بالتيمور رافينز ليحصل على كأس بطولة الاتحاد الآسيوي، لتنهي سويفت حفلها يوم السبت 10 فبراير الساعة 10 مساء لتغادر بعد انتهاء الحفلة بحوالي ثلاث ساعات لتصل الى لاس فيجاس بعد حوالي 11: 12 ساعة طيران لتصل قبل انطلاق الحفل.

ودخلت سويفت التاريخ في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2024 بعد فوزها بجائزة أفضل ألبوم لهذا العام للمرة الرابعة عن ألبومها Midnights، ما يجعلها أول شخص يفوز بأربع جوائز في هذه الفئة، متفوقة على فرانك سيناترا وستيفي ووندر وبول سايمون، الذين تعادلوا جميعًا، بثلاث جوائز.