مواهب أوبرا الإسكندرية تحتفل بعيد الحب.. غدًا

القاهرة - سامية سيد - ضمن خطط وزارة الثقافة المصرية الهادفة الى رعاية الواعدين فى مختلف مجالات الإبداع تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر حفلاً للدارسين بمركز تنمية المواهب بالإسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى وذلك فى السابعة مساء الإثنين 12 فبراير بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يأتى الحفل بمناسبة عيد الحب ويتضمن عدد من الفقرات لفصل الجيتار تدريب الدكتور أحمد عبد الرحمن ومقتطفات من أشهر الباليهات العالمية والرقصات الروسية وميدلى الجيبسي لفصل الباليه تدريب الدكتور شريف الجندى.





يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الإرتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ، ويضم اقساما متعددة ، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.