نسرين طافش تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها باللون الأحمر بمناسبة عيد الحب

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صور من أحدث جلسة تصوير لها احتفالاً بعيد الحب، وأطلت نسرين طافش في الصور ببدلة حمراء اللون بطريقة ملفتة وجذابة، وهي من تصميم المصمم إسلام سعد .



ومن ناحية أخرى، يعرض لنسرين طافش في دور العرض السينمائية فيلم "السيستم"، وهو بطولة أحمد الفيشاوي، وطارق لطفي، نسرين طافش، وبسنت شوقي، ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري في أول أعماله، وتصوير هيثم ناصر.

وتشارك نسرين طافش في رمضان 2024 بمسلسل "بدون مقابل"مع الممثل المصري هاني رمزي، داليا البحيري عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، خالد سليم، أيمن عزب، محمد أبو داود، إخراج جمال عبد الحميد.