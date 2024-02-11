أحدث إيرادات لفيلم التجربة المكسيكية بالسينمات أمس

ياسر رشاد - القاهرة - جمع فيلم التجربة المكسيكية، بطولة بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، أمس السبت إيرادات بلغت 81 ألف جنيه في شباك تذاكر دور العرض السينمائي .

وكانت الشركة المنتجة طرحت البوستر الرسمي لفيلم التجربة المكسيكية، بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، محمد ثروت.

فيلم التجربة المكسيكية، بطولة عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمود حافظ، أحمد فتحي وندا موسى، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدى، واستبدلت الجهة المنتجة السفر إلي المكسيك، بالسفر إلي تركيا.

الفيلم من تأليف محمود حمدان ومحمد محرز وإخراج شادي علي، ويشارك في البطولة كل من الفنانين محمود حافظ، أحمد فتحي، ندا موسي، وليلي عز العرب.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد، فيلم "أنا وابن خالتي"، الذي يعرض خلال الفترة في جميع دور العرض السينمائي، ويشارك في بطولتة مجموعة من النجوم، وأبرزهم: سيد رجب وبيومى فؤاد وهنادى مهنا، وعلى لوكا، إنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

فيلم "أنا وابن خالتى" تدور أحداثه حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

فيلم التجربة المكسيكية

آخر أعمال سيد رجب

يذكر أن آخر أعمال سيد رجب، فيلم "19 ب"، ويجسد الفنان ضمن الأحداث شخصية حارس عقار تركه أصحابه، وهو المسئول الأول عنه، ويدخل في صراعات مع أشخاص يريدون الاستيلاء عليه.

تدور أحداث فيلم "19 ب" فى فيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضى أغلب يومه فى عزلة عن عالم الشارع الخارجى ، حتى يجد نفسه مجبرًا على خوض مواجهة تغيير حياته بالكامل.

آخر أعمال بيومي فؤاد

وكانت آخر أعمال بيومي فؤاد، فيلم مستر إكس، والذي عرض آخيرًا بدور العرض السينمائي، وحقق نجاحًا كبيرًا وجمع إيرادات بالملايين .

تفاصيل فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، أوس أوس، تأليف أماني التونسي وأحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث فيلم مستر إكس، حول تتسبب عقدة نفسية قديمة لدى إكس في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها بدفع الرجال لطلاق زوجاتهم، ولكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.