أهل مصر .. د. حنان موسى: الدمج الثقافي والتراثي بين المحافظات الحدودية يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية

ياسر رشاد - القاهرة - قالت د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بقصور الثقافة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، إن الدمج الثقافي والتراثي بين المحافظات الحدودية يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية، و يعزز قيم الانتماء والولاء للوطن وذلك عن طريق التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، وهذا هدف اساسى نسعى الى تحقيقه، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية.

جاء ذلك خلال آخر لقاءات البرنامج التدريبي "إعداد القادة والكوادر النسائية" الذى يأتى ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الخامس عشر للفتاة والمرأة بمشروع "أهل مصر"، والمقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فى الوادي الجديد.

وفى حضور د. دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي لملتقى أهل مصر الـ15 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة، والدكتور على حسن على، الذى حاضر فى البرنامج.



وكشفت الدكتورة حنان موسى عن رأيها فى البرنامج التدريبى المعد لفتيات الملتقى الخامس عشر لإعداد القادة والكوادر النسائية، وقالت ان كل فتاة لديها قدرات تؤهل نفسها وتكون شيئاً مميزاً.

واوضحت اْن البرنامج التدريبي حاجة عظيمة ومحترمة جدًا، ومجهود كبير من المحاضر الدكتور على حسن، كاشفة عن انها استمتعت بهذا اللقاء شخصياً.

وقالت أنا أشكر الدكتور دينا هويدي، التى منحت كل واحدة تخرّج القائد اللى جواها، فكل بناتنا أخرجن القائد الموجود داخلهن، لان كل واحدة تعرف أن جواه قدرات قوية جدًا كيف تستثمرها لتؤهل نفسها أن تكون قائدًا في المستقبل، سواء على مستوى الحياة الشخصية أو على كل المستويات.

وقدمت الشكر إلى الدكتور على حسن، على هذا المجهود الرائع والخبرات المهمة التى أكسبها للفتيات خلال فترة البرنامج، كما وجهت الشكر للزملاء فى الوادى سواء فى الفرع او الإدارات.

واضافت انها تشعر بسعادة بالغة عندما تلتقى فتيات ملتقى أهل مصر، فهى دائماً تتحدث معهن وتتابع هن.

واشارت الى أن بابها مفتوح لهن دائماً لمعرفة آرائهن عن الملتقى، وما الذى نحتاجه في المستقبل لنبدأ العمل عليه.

واضافت ان "من لديها مشروع اي حاجة انتم حابينها تعالوا واتكلموا واحنا معاكم".

واشارت الى انها سعيدة جدا بوجودها وسط فتيات الملتقى، وسعيدة بكل فريق العمل سواء على مستوى المحافظات، او على مستوى الادارات المركزية، او على مستوى الفرع، شكرا لكم جميعا، واتمنى ان انا اراكم في اعلى المناصب.

يذكر أن الملتقى يستضيف 143 سيدة وفتاة من محافظات "أسوان، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد"، بجانب حي الأسمرات بالقاهرة، وينفذ بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية " المرأة والشباب والأطفال"، بهدف تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.