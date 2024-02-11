إلهام شاهين الرئيسة الشرفية للدورة الثانية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

ياسر رشاد - القاهرة - رحبت الفنانة إلهام شاهين باختيارها كرئيسة شرفية لمهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثانية المقرر عقدها في القاهرة في الفترة من 16 وحتى 22 مايو 2024 بمشاركة عدد من العروض المسرحية المصرية والعالمية.

تقول المخرجة والممثلة عبير لطفي رئيس المهرجان أنه على الرغم من شهرة الفنانة إلهام شاهين السينمائية إلا أنه تربطها علاقة خاصة بالمسرح منذ بداية انطلاقها في عالم الفن، وشاركت فيما يقرب من 23 عرض مسرحي من بينهم مسرحية "كاليجولا" الشهيرة أمام الفنان الراحل نور الشريف، مضيفة أنها أيضا سيدة محاربة تدافع عن حرية الفن وتهتم بمعالجة قضايا المرأة فى أعمالها، لذا يعتز مهرجان ايزيس الدولي للمسرح برئاستها الشرفية لهذه الدورة.

وعبرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بتولى هذا المنصب وقالت "أشرف بتولى منصب الرئيسة الشرفية لمهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة، لأني متحيزة جدا للمسرح فهو أبو الفنون وأهمهم، وهو الأكثر ثقافة والأكثر وعيا، وتحيزي إليه يرجع إلى أنى من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية، واعتز بأني لربما أكون الوحيدة من بين نجمات السينما من أبناء جيلي التي تخرجت من معهد الفنون المسرحية ودرست التمثيل والإخراج".

وأضافت "أنا بنت المسرح، وأحبه جدا، وسعيدة أكثر بأن كل القائمين على إدارة هذا المهرجان من النساء، وهو مهرجان مسرحي عن المرأة، وأتمنى أن يستمتع الجمهور معنا بالعروض المسرحية في مايو المقبل".

ينظم مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة مؤسسة جارة القمر، وتعقد الدورة الثانية في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ مايو ٢٠٢٤ في القاهرة، وهي مهداة لاسم الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز، رئيسة المهرجان المخرجة والممثلة عبير لطفي ومديرتا المهرجان الكاتبة والمخرجة عبير علي والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، وتدعمه وزارة الثقافة ووزارات أخرى منها وزارة الشباب والرياضة، وكذلك عدد من المؤسسات والمراكز الثقافية.