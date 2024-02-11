ماجدة الرومي بفيديو من حفلها في أبو ظبي..وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة ماجدة الرومي مقطع فيديو لها من حفلها في أبو ظبي، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقد علّقت عليه بالقول: "ليلة من ليالي العمر ، بالحب والخير جمعتنا أبوظبي الحلوة ، التي تستقبلنا دائماً ب الضحكة و العمار والخضار، الذي يمجد الله ويكبر القلب .

..الله يديمها على هذه الأرض الطيبة بركة ونعمة ويحفظه ويحفظ عزه ".

وكانت أحيت ماجدة الرومي مؤخرا حفلا في قاعة المرايا بمدينة العلا في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.

وتم الحفل بقيادة المايسترو اللبناني لبنان بعلبكي.