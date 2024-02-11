ماجد المهندس يُطلق أغنية "أدعج غنج" -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان ماجد المهندس أغنية جديدة بعنوان "أدعج غنج" على يوتيوب، من كلمات الأمير سعود بن عبد الله، ألحان سهم، وتوزيع عمر الصباغ.
وتقول كلمات الأغنية: "أدعج غنج اكثر من التيه وازهى
وارهى طغى والين جفى واكثر اخبار
مافالغنج فمبختره غير تكفى
اللي تبعثر بالمحاسن تبعثار
يانار حب بجنة الوصل تطفى
جمرٍوحتى فيه رماده تجمار
جيتك وكن الصبح فيك يتخفى
ماوده يروحك ويصبح على نار
ياللي على ساهي نواعسك
يغفى
شيٍ فقلبي ينتظر منك اعذار
وياعيونك الابيض سوادٍ والاطغى
خذني على رمشينك السود مشوار
يالزاهي الباهي على الكل وارهى
يالصافي العذب المبشر بالامطار
صافي خذا من كثر صافيه الاصفى
وارهى بكثر التيه واكثر من ابهار".
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