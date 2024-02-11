جيمي كيميل بتصريح جريء: "زوجتي تتهرب مني"

ميرنا وليد - بيروت - أحدث الكوميدي جيمي كيميل الجدل بين الجمهور بعد كشفه عن ان زوجته تتهرب منه في السرير، اذ قال: "من العادات السنوية لي و زوجتي في الڤالانتاين أنني اهديها وهي تجازيني بالتهرب مني في السرير".



وكانت قالت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أن الكوميدي جيمي كيميل يعود لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96، لعام 2024، للمرة الثانية على التوالي والرابعة على العموم.

ونشر الحساب الرسمي للأكاديمية The Academy، الخبر، وعلق عليه قائلاٍ: "حسناً، أعتقد أن السر قد انتهى. نقدم لكم مضيف حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 96، جيمي كيميل. مرحباً بعودتك!".