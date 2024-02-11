أصالة تعطي رأيها بوثائقي It’s ok لـ إليسا

ميرنا وليد - بيروت - علّقت الفنانة أصالة على وثائقي الفنانة إليسا It’s ok وذلك على حسابها الخاص، قائلة: "It’s ok علمي الصدق البساطه الإصرار علمينا نحنا محتاجين كتير لنتعلم لنتقبل لنصارح لنواجه حالنا والدنيي. . للمرّه التانيه بسهر على حكايتك وبرجع ببكي وبرجع بتأثر كتير حلوه الحكايه لأنك فيها قصه بتعلّم شكراً إنّك قدرتي تحافظي على شخصك لأنه هوّه اللي ضوالك فنّك ياحلوتنا صديقتي القريبه".

وكانت طرحت أصالة مؤخرا اغنية "صندوق"، وهي ضمن الجزء الثاني من ألبوم "لحقت نفسي"، ولاقت الأغنية تفاعل كبيراً لأنها تحكي عنى ذكريات الطفولة وتحديداً مع الوالدين.

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