فيديو.. حورية فرغلي تعلق على أزمة ريهام سعيد مع طبيب التجميل

علّقت الفنانة المصرية حورية فرغلي على عملية التجميل التي أجرتها الإعلامية المصرية ريهام سعيد مؤخرًا، والتي أثارت جدلًا كبيرًا بعد اتهام ريهام سعيد لطبيب التجميل بتشويه وجهها.

قالت حورية فرغلي خلال لقاء صحفي: “أقول لريهام سعيد أنت جميلة، والناس بتحبك لأنك بتعملي خير، وطول النهار برا بتصوري وبتتعبي، والناس بتحبك عشان قلبك مش عشان شعرك وعنيكي وخدك.” وأضافت: “الجمال زائل، والجمال الحقيقي هو جمال الروح والقلب.”

يُذكر أنّ ريهام سعيد اتهمت طبيب تجميل لبناني بتشويه وجهها بعدما أجرى لها عملية تجميل قبل عدة أشهر ووصفتها ب “الفاشلة”. وتأتي تصريحات حورية فرغلي لتُؤكّد على أنّ الجمال الحقيقي لا ينحصر في المظهر الخارجي فقط، بل هو مزيج من الصفات الحميدة والخلق النبيل.