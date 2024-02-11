رمضان 2024.. 8 صور من "إمبراطورية ميم" لـ خالد النبوي ومحمود حافظ ونشوى مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل فريق مسلسل إمبراطورية ميم التصوير على قدم وساق، استعدادا لعرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 بعد أيام قليلة.

وكشفت الجهة المنتجة للعمل عن صور من داخل المسلسل لعدد من أبطاله والمشاركين فيه، وبينهم: خالد النبوي، نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، هاجر السرّاج، يارا عزمي، منى زاهر.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كشفت عن ملصق دعائي منفرد للنجم خالد النبوي بطل مسلسل "إمبراطورية ميم"، قبل ساعات.

ومن المقرر طرح المسلسل عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.

تدور أحداث إمبراطورية ميم حول أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون في عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجئ باختياره حاكمًا للبيت، كدليل على حبهم له.

المسلسل عن نص أدبي للكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.