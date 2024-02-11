ليلى علوي تنشر صورة برفقة الفنان الراحل هشام سليم وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ليلى علوي صورة لها برفقة الفنان الراحل هشام سليم من كواليس فيلم "يا مهلبية يا".

ونشرت ليلى الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتبت معلقة: "ذكريات جميلة افتكرتها لما شفت الصورة دي من كواليس فيلم (يا مهلبية يا) مع الخلوق الفنان الراحل هشام سليم".

وتابعت: "انبسطت جداً لما عرفت إنها كانت جزء من معرض المصور المبدع فاروق ابراهيم اللي كان ضمن أسبوع الإسكندرية للتصوير اللي فعلا صوره بتفكرنا بأيام حلوة دايماً".

ويعرض للفنانة ليلى علوي في دور العرض فيلم "مقسوم"، وهو من بطولة النجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء، وكانت كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.