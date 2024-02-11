محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال الجيوشي:

أيام قليلة تفصلنا عن سباق دراما رمضان لعام 2024، والذي يعتبر موسما لتنافس الأعمال الفنية، وتحظى الدراما الخليجية بشعبية كبيرة في الشارع العربي.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المسلسلات الخليجية في دراما رمضان 2024:

"يا قلبي ابتسم"

مسلسل عماني بطولة: صالح زعل، أمينة عبدالرسول، علي العبيداني، ميس الرواحي، ومن إخراج محمد كاظم.

"غراق فلاح"

مسلسل عماني مكون من 15 حلقة بطولة: فخرية خميس، صالح زعل، أمينة عبدالرسول، سعود الخنجري، ومن إخراج محمد كاظم.

"مرضي ودحام"

مسلسل كويتي بطولة: عبدالناصر درويش، أحمد العونان، بلال عبدالله، سلطان الفرج، إيمان الفيصل، ومن إخراج عبدالله العراقي.

"سحيلة بنت عديم أم الخلاجين"

مسلسل كويتي تاريخي بطولة: زهرة الخرجي، حمد العماني، عبدالله التركماني، ميس قمر، ومن إخراج فهد شاطي.

"خيوط المعازيب"

مسلسل سعودي بطولة: عبدالمحسن النمر، ريم أحمد، إبراهيم الحساوي، عبدالله الجريان، دانة آل سالم، ومن إخراج عبدالعزيز الشلاحي.

"غالية البقمية"

مسلسل سعودي تاريخي بطولة: إلهام علي، عبدالمحسن النمر، رشيد عساف، سلوم حداد، ونخبة من النجوم.

"الفرج بعد الشدة"

مسلسل كويتي بطولة: غازي حسين، عبدالإمام عبدالله، عبير الجندي، ومن إخراج السعودي محمد عبدالعزيز الطواله

"منت رايق"

مسلسل كويتي بطولة: هبة الدري، عبدالعزيز نصار، شيلاء سبت، سعود بن شهري، ومن إخراج الإماراتية نهلة الفهد.

"زوجة واحدة لا تكفي"

مسلسل كويتي يشارك في بطولته عدد من نجوم الدراما المصرية أبرزهم ماجد المصري، كما يشارك في بطولته: نور الغندور، هدى حسين، ومن إخراج علي العلي.

"قلم رصاص"

مسلسل كويتي بطولة: ميلا الزهراني، إبراهيم الحربي، حسين الحداد، ومن إخراج عبدالله التركماني.

"بيت العنكبوت"

مسلسل سعودي بطولة: أصايل محمد، فايز بن جريس، هيلدا ياسين، محمد شامان