أول تعليق من علاء مرسي بعد خضوعه لعملية جراحية: هنيدي قطع التصوير علشان يجيلي المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

طمأن الفنان علاء مرسي، جمهوره ومحبيه على حالته الصحية عقب خضوعه لعملية جراحية في القولون، قائلاً: "اللي حصلي محنة علشان ربنا يعرفني محبة الناس غالية ولازم الشخص يكون قد مسؤليتها وعلى قدر من الوعي".

وتابع علاء مرسي خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل للإعلامية نهال طايل وذلك عبر فضائية "صدى البلد 2"، :"الحمد لله المرض ممكن يكون محنة لكنه بيتحول لمنحة من الله عز وجل"، موجها حديثه للجمهور: "أنا حلو جدا وماما حلوة وكل حاجه حلوة".

وكشف "مرسي" أسباب نقله لأحد المستشفيات عقب قيامه بتصوير مسلسل "عتبات البهجة"، مع الفنان الكبير يحيى الفخراني خلال أحد لوكيشن التصوير ثم شعر بألم شديد في بطنه ثم بدأ يتزايد بشكل مستمر ولكنه استطاع أن يتحمل الألم لكي ينتهي من تصوير مشاهده.

واستكمل علاء مرسي حديثه بأنه ذهب لمنزله ولكن أسرته وجدت ملامح التعب على وجهه ثم ذهب لأحد المستشفيات وعلى الفور أخبروه بأن هناك مشكلة في القولون وتضخمت ثم بعدها أجرى الطبيب المعالج فحص بالمنظار ولاحظوا أن هناك مشكلة صغيرة في القولون.

وكشف أنه تماثل للشفاء متابعاً: "أصعب حاجة الحقن لأني بخاف منها وفضلوا يسيطروا عليا والأمور حلوة والحمد لله.. وأنا في حالة سعادة بالغة بعد زيارة الفنان أشرف زكي ومحمد إمام".

واختتم علاء مرسي حديثه قائلاً: "أنا اكتشفت إني في نعمة كبيرة ومش حاسس بيها ومحبة الناس كنز غير عادي والصحاب دول في كفة، محمد هنيدي قطع التصوير علشان يجيلي في المستشفى وجالي مرة تانية باليل، الموضوع ده علمني درس إننا لازم نتمسك ببعض".