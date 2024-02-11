شكرا لقرائتكم خبر عن قناة ON تنشر برومو تشويقيا لـمسلسل "مسار إجبارى" استعدادا لعرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لقناة ON برومو تشويقيا لمسلسل "مسار اجباري"، بطولة النجمان أحمد داش وعصام عمر، والمقرر عرضه في شهر رمضان على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل "مسار إجبارى" يعد من الأعمال المنتظرة فى شهر رمضان المقبل، وهو سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الإعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين الذين يكتشفان سراً يغير حياتهما رأساً على عقب.