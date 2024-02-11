ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثلة البحرينية شيماء سبت وهي من المستشفى، اذ انها تعرضت لأزمة صحية بسبب استعمالها كمية كبيرة من المنظفات بتنظيفها لمنزلها.

وتلقّت شيماء عدد كبير من الرسائل من قبل المتابعين الذين دعوا لها بالشفاء العاجل.

الجدير ذكره ان شيماء سبت ولدت في 26 تشرين الأول/أكتوبر عام 1977 في البحرين لعائلة فنية، فهي الأبنة الكبرى للممثلة فاطمة إسماعيل كما أن شقيقاتها الممثلات هم شذى وأبرار وشيلاء، درست اختصاص الهندسة المدنية وحاصلة على بكالوريوس إعلام وعلاقات عامة وبكالوريوس علم نفس.

كانت هذه تفاصيل خبر شيماء سبت تتعرض لوعكة صحية وتُنقل الى المستشفى..اليكم التفاصيل-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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