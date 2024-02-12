شكرا لقرائتكم خبر عن بين السطور الحلقة 11.. مواجهة حامية بين صبا مبارك وزوجة حبيبها السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل بين السطور، الذى يعرض على قنات ON، أحداثا مشوقة، حيث تجد صبا مبارك نفسها في مواجهة حامية لم تكن في الحسبان مع زوجة حبيبها السابق، عندما تباغتها بسؤالها "إيه اللي بينك وبين جوزي؟".

تجد هند سالم (صبا مبارك)، نفسها في مواجهة مباشرة مع زوجته هدى (ناردين فرج)، لم تكن تتوقعها، عندما تطلب مقابلتها لتنفرد بها وتلقي عليها بهذا السؤال المباغت، لكنها وبكل شجاعة كعادتها، تختار الصراحة وعدم المراوغة وتجاوبها بنفس المباشرة بأنها كانت على علاقة به في الماضي قبل زواجه من هدى.

وهي الإجابة التي قد تقلب كل الموازين، وتكشف عن أسرار طالما حرصت هند على إخفائها حفاظاً على مشاعر كل من حولها، خاصة أن إجابتها لم تقف عند هذا الحد، بل استكملتها بالكشف عن ملاحقة جيمي لها منذ عودته هو وهدى من أمريكا، ليستجديها على العودة إليه، وهو الكشف الذي أصاب هدى بصدمة شديدة، قد تقودها إلى ردود فعل غير محسوبة، لتنضم إلى قائمة المشكوك فيهم بقتل زوجها.

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.