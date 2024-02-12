شكرا لقرائتكم خبر عن "سبب فرحتى" أحدث ديو غنائى لـ أحمد سعد وأصالة فى عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان أحمد سعد لطرح أحدث أغانيه "سبب فرحتي" وهي ديو غنائي مع الفنانة أصالة نصري، وذلك تزامناً مع عيد الحب، والأغنية من المقرر أن تصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي من ألحان أحمد سعد وكلمات محمد شافعي وتوزيع محمد عاطف الحلو .

ومن المقرر أن يتم غناؤها لايف لأول مرة يوم الأربعاء المقبل، ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت .

يذكر أن أحمد سعد يعيش حالة من النشاط الفني، بعد أن قدم عددا من الأغنيات المنفردة خلال الفترة الماضية، احتل بها صدارة التريند، وكانت آخر أغنياته "بعتذرلك" التى تعاون فيها مع الملحن إسلام رفعت .

وقدم في السينما أغنية فيلم أبو نسب للفنان محمد إمام و ياسمين صبري "كده لأ" من ألحان إيهاب عبد الواحد وأغنية " كله فالصو" مع الفنان بهاء سلطان وكانت الأغنية الدعائية لفيلم اسعاد يونس كله فالصو.