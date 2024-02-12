شكرا لقرائتكم خبر عن منذر رياحنة وطارق النهرى كبار سوق السمك في "المعلم" مع مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق عمل مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان التصوير من أجل عرضه في رمضان المقبل، من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى، ويقدم الفنان منذر رياحنة وطارق النهرى كبار سوق السمك في أحداث المسلسل، حيث يأخذون زعامة سوق السمك من المعلم مصطفى شعبان.

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

ويسجل المعلم التعاون الثانى على التوالي بين مصطفى شعبان وسهر الصايغ في الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "بابا المجال" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2023، وشارك في بطولته نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، وإخراج أحمد خالد موسى.