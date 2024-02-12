شكرا لقرائتكم خبر عن بين السطور الحلقة 11.. صديقة صبا مبارك تطالب أحمد فهمى بمساعدتها لعودتها للقناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "بين السطور" بطولة صبا مبارك وأحمد فهمى ومحمد علاء، الذى يُعرض على قناة on، أحداثاً مختلفة، حيث ذهبت صديقة هند سالم "صبا مبارك" إلى زوجها حاتم عز الدين "أحمد فهمى"، لتنصحه أم يقف بجوار هند سالم، خاصة أنها استقالت من القناة التى تعمل بها مذيعة، ليرد عليها أنه سيتصرف فى ذلك الشأن، خاصة أن صاحب القناة سيقيم حفل وسيذهب له ليتحدث معه بشأن عودة هند للقناة.

كما ذهب جيمى أندرسون محمد علاء إلى منزل هند سالم، لتنصدم من مجيئه وتطلب منه أن يغادر ولا يحضر مرة أخرى إلى المنزل، خاصة أن زوجها لو علم بتردده علي المنزل سيكون رد فعله صادم للجميع.

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.