"نورت" و"يا مراحب".. تركي آل الشيخ يعلن زيارته لمصر والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، يعلن من خلالها زيارته لمصر

وعلق آل الشيخ على الصورة قائلا: "وصلت أرض مصر الشقيقة في زيارة رسمية تمتد لأيام"

وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة على النحو التالي: "نورت مصر"، "أهلا بيك"، "يا مراحب"، "منور معالي المستشار"، "يا مرحب وأهلا وسهلا بيك"، "زيارة موفقة"، وغيرها من التعليقات

وكان المستشار تركي آل الشيخ تصدر تريند موقع "X" مطلع شهر فبراير الجاري بسبب المباراة الودية التي جمعت فريقي النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي وانتهت لصالح نادي النصر بـ 6 أهداف مقابل لاشئ وسط حضور العديد من النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة.