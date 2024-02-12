تأجيل حفل أحمد سعد في قطر لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان أحمد سعد، تأجيل الحفل والذي كان المقرر إقامته مساء اليوم الأحد في قطر على مسرح المياسة في مركز قطر الوطني.

وكتبت الشركة المنظمة للحفل عبر حسابها بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة": "جمهور حفل الفنان أحمد سعد الأعزاء، بسبب الظروف الجوية، تم تأجيل حفل الليلة إلى الغد في مسرح المياسة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حرصا على سلامة الجميع".

ويستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل غنائي، ومن المقرر إقامته يوم 16 فبراير الجاري في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.