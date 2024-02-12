روبي تطلق بوستر أحدث أغانيها "لو يرجع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

نشرت الفنانة روبي قبل قليل بوستر أغنيتها الجديدة "لو يرجع" عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أغنية "لو يرجع" لروبي تطلقها على طريقة السينجل وهي من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع ومكس وماستر هشام البنا وتوزيع رقمي فيرال ويڤ.

وكانت آخر أعمال روبي أغنية "٣ ساعات متواصلة" وقدمتها من كلمات وألحان عزيز الشافعي وهي من توزيع توما.

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأغنية بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت محركات البحث تفاعلا كبيرا وزيادة في معدلات البحث عن كلمات الأغنية.